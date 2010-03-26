Суть задания . Есть программа Visual.Web.Ripper.v2.10.3 (она на английском ). Нужно разобраться как она работает , написать краткую инструкцию . ...
Нужно написать программу
Есть сайт, на котором ты делаешь запросы, а он тебе выдаёт нужную информацию. Есть ограничения, допустим в 100 запросов, а остальное платно.
Нужно реализовать обход оплаты (чтобы в день можно было делать допустим 500 запросов) используя анонимайзеры, прокси, соксы или что придумаете, но чтобы всё было автоматически, не нужно было, чтобы сделать очередные 100 запросов искать прокси, вставлять её и искать.
Ну и конечно сделать программку, которая парсит то, что выдал сайт и выводит на экран.
Цену не загибайте.
Сайт скину по запросу в личку.
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