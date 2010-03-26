Нужно написать программу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки227 просмотров

Есть сайт, на котором ты делаешь запросы, а он тебе выдаёт нужную информацию. Есть ограничения, допустим в 100 запросов, а остальное платно.

Нужно реализовать обход оплаты (чтобы в день можно было делать допустим 500 запросов) используя анонимайзеры, прокси, соксы или что придумаете, но чтобы всё было автоматически, не нужно было, чтобы сделать очередные 100 запросов искать прокси, вставлять её и искать.

Ну и конечно сделать программку, которая парсит то, что выдал сайт и выводит на экран.

Цену не загибайте.

Сайт скину по запросу в личку.

15 лет назад
CrazyMacho
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

V-Leonov
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

V-Leonov
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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