Программа автоматизации работы с гугл почтой

Программа должна заходить на gmail.com, логиниться в аккаунт, заходить в настройки и уметь выставлять нужные настройки и сохранять

(включить переадресацию писем, добавить поп3 аккаунт,установить автоответ)

язык лучше С#, работа через прокси, потоки.