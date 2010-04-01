Программа автоматизации работы с гугл почтой

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки221 просмотр

Программа должна заходить на gmail.com, логиниться в аккаунт, заходить в настройки и уметь выставлять нужные настройки и сохранять

(включить переадресацию писем, добавить поп3 аккаунт,установить автоответ)

язык лучше С#, работа через прокси, потоки.

15 лет назад
knyaze
Alex 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$80
3 дня
Отлично справился с достаточно сложным заданием. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую всем.
Доволен сотрудничеством! Только хорошие впечатления!

Заявки фрилансеров

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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