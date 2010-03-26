Сделать программу, только под mac os или WEB

Есть такая программа Учет клиентов от фирмы "Простой софт" http://prostoysoft.ru/ClientsCount.htm

Вот ее нужно:

либо написать, но только под мак

либо написать для WEB с размещением на хостинге и заходом через браузер

Скачав эту программу вы увидите множество вкладок. У меня она настроена намного проще, так что работа не очень пыльная.