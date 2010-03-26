Сделать программу, только под mac os или WEB

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки204 просмотра

Есть такая программа Учет клиентов от фирмы "Простой софт" http://prostoysoft.ru/ClientsCount.htm

Вот ее нужно:

либо написать, но только под мак

либо написать для WEB с размещением на хостинге и заходом через браузер

Скачав эту программу вы увидите множество вкладок. У меня она настроена намного проще, так что работа не очень пыльная.

15 лет назад
dnepryanin
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nartamonov
Николай 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
8 дней

Заявки фрилансеров

nartamonov
Николай 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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