Нужно сделать небольшую программу, используя Delphi 7 (желательно стандартные компоненты). Важно, чтобы итоговый код был удобным для изучения и хорошо снабжен комментариями, потому что задание нужно для учебы. Чтобы человек смог не просто ...
Сгенерировать список всех комбинаций из букв
Вбивается список букв, необходимо сгенерировать всевозможные комбинации длинной не более 4 символов в слове.
Интересует, чтобы было:
- выбор количества символов (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.)
- выбор букв, из которых составлять комбинации (идеально, если будут и цифры)
- выбор очередности (гласная-согласная-гласная).
- возможность "сохранить как" списка в текстовом файле.
Необязательные опции:
- сортировка выходного списка по алфавиту
- выбор латиница/кирилица.
- возможность "сохранить как" списка в текстовом файле
ICQ тристачетыре-тристачетыре-880
Выбранный исполнитель
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