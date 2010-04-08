Суть задания . Есть программа Visual.Web.Ripper.v2.10.3 (она на английском ). Нужно разобраться как она работает , написать краткую инструкцию . ...
Простая программа на Delphi 7
Нужно сделать небольшую программу, используя Delphi 7 (желательно стандартные компоненты).
Важно, чтобы итоговый код был удобным для изучения и хорошо снабжен комментариями, потому что задание нужно для учебы.
Чтобы человек смог не просто сдать работу, но и самостоятельно разобраться в работе программы.
Задание такое: используя работу с сокетами написать 2 части программы: сервер и клиент.
Сервер просто крутится на компьютере и слушает локальную сеть, собирая информацию о подключенных клиентах.
Клиенты же подключаются к серверу, указывая желаемое имя. Затем могут видеть список уже подключенных к серверу клиентов (список имен). И самое важное - клиенты могут передавать друг другу файлы (скажем через контектное меню в списке пользователей выбирать пункт "Передать файл").
Программа максимально простая нужна, без излишков, без красивостей, простой минимальный функционал, чтобы никто не запутался.
Интересует цена и сроки.
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