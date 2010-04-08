Простая программа на Delphi 7

Нужно сделать небольшую программу, используя Delphi 7 (желательно стандартные компоненты).

Важно, чтобы итоговый код был удобным для изучения и хорошо снабжен комментариями, потому что задание нужно для учебы.

Чтобы человек смог не просто сдать работу, но и самостоятельно разобраться в работе программы.

Задание такое: используя работу с сокетами написать 2 части программы: сервер и клиент.

Сервер просто крутится на компьютере и слушает локальную сеть, собирая информацию о подключенных клиентах.

Клиенты же подключаются к серверу, указывая желаемое имя. Затем могут видеть список уже подключенных к серверу клиентов (список имен). И самое важное - клиенты могут передавать друг другу файлы (скажем через контектное меню в списке пользователей выбирать пункт "Передать файл").

Программа максимально простая нужна, без излишков, без красивостей, простой минимальный функционал, чтобы никто не запутался.

Интересует цена и сроки.