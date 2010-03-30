Delphi программа

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Закрыт12 заявок340 просмотров

Есть программа.

Она рисует круг по определенному алгоритму(методу полярных векторно-параметричних поликоординатных)...

Рисуется этот круг кривым, а надо, чтобы ровным. Нужно или исправить ошибку или написать заново прогу.

Формулы + теорию дам!

Delphi
15 лет назад
Green-Glory
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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