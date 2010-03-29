Вкратце - программа должна искать не запароленные счётчики LiveInternet на сайтах находящихся в ТОП50 выдаче яндекса по заданному запросу(ам). Контакты в профиле. Пишите и сразу указывайте сроки и бюджет.
Создание прайсов в Exel
Создание для торгующей компании прайс листов в Exel на основе прайс листов поставщиков и производителей.
Обязательные требования:
Продвинутые знания Exel, возможность выполнять работы в дневное время. Готовность к встречам (проживание Москва и область)
звоните 8-985-765-65-40 Юрий
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