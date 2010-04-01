Программирование на Delphi.

Первая задача: Надо из программы на Delphi открыть имеющуюся таблицу Excel

и добавить в нее одну строку (набор данных строковых и целых).

Закрыть таблицу, вернуться в программу.

Вторая задача: Из программы на Delphi открыть имеющуюся таблицу Excel и

СЧИТАТЬ из нее в программу данные выбранной строки. Строку в Excel

таблице выбирать щелчком мышки (или другим удобным способом).

Закрыть таблицу, вернуться в программу.

Пишите свои предложения.

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