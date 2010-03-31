Прикладной проект под windows

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Закрыт11 заявок368 просмотров

Приветствую!

На проект требуется человек, хорошо разбирающийся в устройстве виндоса, а также протокола tcp/ip и браузерах.

Проект интересный, творческий!

p.s. сразу оставляйте асю для связи)

15 лет назад
Abrams
Герман 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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