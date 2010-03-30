Разработка информационной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки298 просмотров

Требуется разработка информационной системы.

Основные функции — управление телекоммуникационной системой.

Требования: web-интерфейс, модульная архитектура, возможность масштабирования.

Для реализации планируется использовать NetBeans, сервер приложений GlassFish, технологию JavaFX.

Подробное ТЗ предоставим по запросу.

Пожалуйста, указывайте краткие резюме выполненных проектов.

15 лет назад
ultrahold
Холд 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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