Fix vb.net Function Bmp2JpgUrl(ByVal LoadU As String) As Stream Dim Req As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(LoadU), HttpWebRequest) ...
Разработка информационной системы
Требуется разработка информационной системы.
Основные функции — управление телекоммуникационной системой.
Требования: web-интерфейс, модульная архитектура, возможность масштабирования.
Для реализации планируется использовать NetBeans, сервер приложений GlassFish, технологию JavaFX.
Подробное ТЗ предоставим по запросу.
Пожалуйста, указывайте краткие резюме выполненных проектов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад
ONLY VBNET! куплю PRIVATE SUBs сделать по такому приципу на другие сайты http://hubpages.com/hubtool/create/name/ http://linux-installation-info.wetpaint.com/page/how+to+convert+linux+to+unix+crap сколько стоит 1 SUB()? example ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад
Доброе время суток! Требуется написать функцию на Java осуществляющую сопоставление url и домена поясню на примере На входе имеем список доменов, вида 1) domain.com 2) ...Завершен15 лет назад
- $100
Необходимо сделать плагин для пиджина Pidgin.im (есть готовые соурсы примеры похожих плагинов) чтобы все сообщения отправляло на сервера Simkl (по готовой простой API). Плагины ложатся в виде .dll в папку C:\Program Files ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1000
Потоковое вещание видео и звука в реальном времени на сайт имеется сервер достаточно мощный канал на 100Mb домен куплен хостинг есть установлен и разработан сайт ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть программа. Она рисует круг по определенному алгоритму(методу полярных векторно-параметричних поликоординатных)... Рисуется этот круг кривым, а надо, чтобы ровным. Нужно или исправить ошибку или написать заново прогу. Формулы + теорию дам!Прикладное ПО12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание для торгующей компании прайс листов в Exel на основе прайс листов поставщиков и производителей. Обязательные требования: Продвинутые знания Exel, возможность выполнять работы в дневное время. Готовность к ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Вкратце - программа должна искать не запароленные счётчики LiveInternet на сайтах находящихся в ТОП50 выдаче яндекса по заданному запросу(ам). Контакты в профиле. Пишите и сразу указывайте сроки и бюджет.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
Первая задача: Надо из программы на Delphi открыть имеющуюся таблицу Excel и добавить в нее одну строку (набор данных строковых и целых). Закрыть таблицу, вернуться в программу. Вторая задача: Из ...Завершен15 лет назад
Нужно переименовать файлы из title в имя файлаЗавершен15 лет назад