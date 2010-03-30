Разработка информационной системы

Есть программа. Она рисует круг по определенному алгоритму(методу полярных векторно-параметричних поликоординатных)... Рисуется этот круг кривым, а надо, чтобы ровным. Нужно или исправить ошибку или написать заново прогу. Формулы + теорию дам!