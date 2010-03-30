Разработка плагина под Pidgin.im - сохранялка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка159 просмотров

Необходимо сделать плагин для пиджина Pidgin.im (есть готовые соурсы примеры похожих плагинов) чтобы все сообщения отправляло на сервера Simkl (по готовой простой API).

Плагины ложатся в виде .dll в папку C:\Program Files (x86)\Pidgin\plugins

Необходимо определять

- Тип протокола (ICQ\MSN\Yahoo.... все которые поддерживаются пиджином)

- список контактов юзера по каждому протоколу (ID\Ник)

- от кого пришло сообщение

- кому пришло сообщение

- дата сообщения

Должен быть интерфейс в настройках плагина в пиджине (ввести логин\пароль от Simkl), возможно туда же добавить статус что сохранило последний раз такойто протокол, или появилась такаято ошибка ответ от API Simkl.

Будет дана полная документация по Simkl API. API достаточно легкая и хорошо описана.

Пишите свои предложения.

Оплата по Webmoney WMZ

15 лет назад
masyk
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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