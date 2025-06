Antigate.com captcha vb.net module

Fix vb.net

Function Bmp2JpgUrl(ByVal LoadU As String) As Stream

Dim Req As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(LoadU), HttpWebRequest)

Req.Method = "GET"

Req.UserAgent = "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)"

Dim resp As HttpWebResponse = CType(Req.GetResponse(), HttpWebResponse)

Dim receiveStream As Stream = resp.GetResponseStream()

Dim Bmp As New Bitmap(receiveStream)

Dim ResStream As New MemoryStream()

Bmp.Save(ResStream, ImageFormat.Jpeg)

Return ResStream

End Function

Function UploadFileStream(ByVal Url As String, ByVal nvc As NameValueCollection, ByVal FStream As Stream) As String

Dim length As Long = 0

Dim boundary As String = "----------------------------" & DateTime.Now.Ticks.ToString("x")

Dim httpWebRequest2 As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(Url), HttpWebRequest)

httpWebRequest2.ContentType = "multipart/form-data; boundary=" + boundary

httpWebRequest2.Method = "POST"

httpWebRequest2.KeepAlive = True

Dim memStream As New MemoryStream()

Dim boundarybytes() As Byte = Encoding.ASCII.GetBytes(Chr(13) & Chr(10) & "--" & boundary & Chr(13) & Chr(10))

Dim formdataTemplate As String = Chr(13) & Chr(10) & "--" & boundary & Chr(13) & Chr(10) & "Content-Disposition: form-data; name=""{0}"";" & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "{1}"

For Each key As String In nvc.Keys

Dim formitem As String = String.Format(formdataTemplate, key, nvc(key))

Dim formitembytes() As Byte = Encoding.GetEncoding(1251).GetBytes(formitem)

memStream.Write(formitembytes, 0, formitembytes.Length)

Next

memStream.Write(boundarybytes, 0, boundarybytes.Length)

Dim headerTemplate As String = "--" & boundary & Chr(13) & Chr(10) & "Content-Disposition: form-data; name=""file""; filename=""captcha.jpg""" & Chr(13) & Chr(10) & "Content-Type: image/pjpeg" & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10)

Dim headerbytes() As Byte = System.Text.Encoding.GetEncoding(1251).GetBytes(headerTemplate)

memStream.Write(headerbytes, 0, headerbytes.Length)

'Dim tmpBuf(memStream.Length) As Byte

'memStream.Position = 0

'memStream.Read(tmpBuf, 0, tmpBuf.Length)

'Dim tmpStr As String = Encoding.GetEncoding(1251).GetString(tmpBuf)

'Return tmpStr

FStream.Position = 0

Dim buffer(FStream.Length) As Byte

Dim bytesRead As Integer = 0

bytesRead = FStream.Read(buffer, 0, buffer.Length)

memStream.Write(buffer, 0, bytesRead)

memStream.Write(boundarybytes, 0, boundarybytes.Length)

httpWebRequest2.ContentLength = memStream.Length + 1

Dim requestStream As Stream = httpWebRequest2.GetRequestStream()

memStream.Position = 0

Dim tempBuffer(memStream.Length) As Byte

memStream.Read(tempBuffer, 0, tempBuffer.Length)

memStream.Close()

requestStream.Write(tempBuffer, 0, tempBuffer.Length)

requestStream.Close()

Dim webResponse2 As WebResponse = httpWebRequest2.GetResponse()

Dim stream2 As Stream = webResponse2.GetResponseStream()

Dim reader2 As New StreamReader(stream2, Encoding.GetEncoding(1251))

Dim Res As String = reader2.ReadToEnd()

webResponse2.Close()

Return Res

End Function

Function GetStatusCaptcha(ByVal CID As String, ByVal KeyC As String) As String

Dim LoadU = "http://antigate.com/res.php?key=" & KeyC & "&action=get&id=" & CID

Dim Req As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create(LoadU), HttpWebRequest)

Req.Method = "GET"

Req.UserAgent = "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)"

Dim respreq As HttpWebResponse

Dim receiveStream As Stream

respreq = CType(Req.GetResponse(), HttpWebResponse)

receiveStream = respreq.GetResponseStream()

Dim StrRead As New StreamReader(receiveStream, Encoding.GetEncoding(1251))

Dim Res As String = StrRead.ReadToEnd()

Dim Sp(1) As String

Sp(0) = "|"

Dim ResStr = "ERROR"

Dim Resp() As String = Res.Split(Sp, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

If Resp.Length

Return ResStr

End If

If Resp(0)

Return ResStr

End If

ResStr = Resp(1)

Return ResStr

End Function

Function GetCaptcha(ByVal UrlCaptcha As String, ByVal KeyC As String) As String

Dim MyStr As MemoryStream = Bmp2JpgUrl(UrlCaptcha)

'TestBox.Image = New Bitmap(MyStr)

Dim nvc As New NameValueCollection()

nvc.Add("method", "post")

nvc.Add("key", KeyC)

nvc.Add("file", "captcha.jpg")

Dim Res As String = UploadFileStream("http://antigate.com/in.php", nvc, MyStr)

Dim ResStr = "ERROR"

Dim Sp(1) As String

Sp(0) = "|"

Dim Resp() As String = Res.Split(Sp, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

If Resp.Length

Return ResStr

End If

If Resp(0)

Return ResStr

End If

Dim CID As String = Resp(1)

Thread.Sleep(10000)

ResStr = GetStatusCaptcha(CID, KeyC)

Dim ip As String = 0

While ResStr = "ERROR" And ip

Thread.Sleep(5000)

ResStr = GetStatusCaptcha(CID, KeyC)

End While

Return ResStr

End Function

End Class