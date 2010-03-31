Алгоритм сопоставления url и домена (JAVA)

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Завершен5 заявок368 просмотров

Доброе время суток!

Требуется написать функцию на Java осуществляющую сопоставление url и домена

поясню на примере

На входе имеем список доменов, вида

1) domain.com

2) domain1.com

3) domain2.ru

4) www.domain.com

5) images.domain4.info

и т.д., может быть несколько сотен

класс вида

class Domain {

private String name;

public String getName() {

return name;

}

public void setName(String name) {

this.name = name;

}

}

имеем на входе url, например

1) www.domain5.com

2) www.domain.com?index=1

3) domain.com/?root=1&index=2

4) img.www.domain.com/....

5) domain4.info/...

для данного примера, для url # возвращаем домен #:

1 - null

2 - 4

3 - 1

4 - 4

5 - 5

говоря другими словами:

что если домен, например, "facebook.com" присутствует в списке и URL содержит "something.something.facebook.com / что-то" то возвращаем этот домен, но в тоже время если в списке доменов присутствует something.facebook.com - то возвращаем его

т.е. необходимо вернуть максимально похожий домен или null, если такой домен отсутствует

реализация строго на Java (не JavaScript или другие языки)

если требуются предварительные операции для подготовки списка доменов (например сортировка) то данный функционал выносим в отдельную функцию

С уважением,

Сергей

P.S. предложения пишем только сюда, предложения скрыты

P.S. url может как содержать протокол, так и не содержать, т.е. обе формы (http://url и url) валидны

JavaJavaScript
15 лет назад
skling
Сергей 
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Выбранный исполнитель

vo_krab
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vo_krab
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15 лет назад

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