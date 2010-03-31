Необходимо сделать плагин для пиджина Pidgin.im (есть готовые соурсы примеры похожих плагинов) чтобы все сообщения отправляло на сервера Simkl (по готовой простой API). Плагины ложатся в виде .dll в папку C:\Program Files ...
Алгоритм сопоставления url и домена (JAVA)
Доброе время суток!
Требуется написать функцию на Java осуществляющую сопоставление url и домена
поясню на примере
На входе имеем список доменов, вида
1) domain.com
2) domain1.com
3) domain2.ru
и т.д., может быть несколько сотен
класс вида
class Domain {
private String name;
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
}
имеем на входе url, например
2) www.domain.com?index=1
4) img.www.domain.com/....
5) domain4.info/...
для данного примера, для url # возвращаем домен #:
1 - null
2 - 4
3 - 1
4 - 4
5 - 5
говоря другими словами:
что если домен, например, "facebook.com" присутствует в списке и URL содержит "something.something.facebook.com / что-то" то возвращаем этот домен, но в тоже время если в списке доменов присутствует something.facebook.com - то возвращаем его
т.е. необходимо вернуть максимально похожий домен или null, если такой домен отсутствует
реализация строго на Java (не JavaScript или другие языки)
если требуются предварительные операции для подготовки списка доменов (например сортировка) то данный функционал выносим в отдельную функцию
С уважением,
Сергей
P.S. предложения пишем только сюда, предложения скрыты
P.S. url может как содержать протокол, так и не содержать, т.е. обе формы (http://url и url) валидны
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1000
Потоковое вещание видео и звука в реальном времени на сайт имеется сервер достаточно мощный канал на 100Mb домен куплен хостинг есть установлен и разработан сайт ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть программа. Она рисует круг по определенному алгоритму(методу полярных векторно-параметричних поликоординатных)... Рисуется этот круг кривым, а надо, чтобы ровным. Нужно или исправить ошибку или написать заново прогу. Формулы + теорию дам!Прикладное ПО12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание для торгующей компании прайс листов в Exel на основе прайс листов поставщиков и производителей. Обязательные требования: Продвинутые знания Exel, возможность выполнять работы в дневное время. Готовность к ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Вкратце - программа должна искать не запароленные счётчики LiveInternet на сайтах находящихся в ТОП50 выдаче яндекса по заданному запросу(ам). Контакты в профиле. Пишите и сразу указывайте сроки и бюджет.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
Первая задача: Надо из программы на Delphi открыть имеющуюся таблицу Excel и добавить в нее одну строку (набор данных строковых и целых). Закрыть таблицу, вернуться в программу. Вторая задача: Из ...Завершен15 лет назад
Нужно переименовать файлы из title в имя файлаЗавершен15 лет назад
Вбивается список букв, необходимо сгенерировать всевозможные комбинации длинной не более 4 символов в слове. Интересует, чтобы было: - выбор количества символов (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.) - выбор ...Завершен15 лет назад
Нужно сделать небольшую программу, используя Delphi 7 (желательно стандартные компоненты). Важно, чтобы итоговый код был удобным для изучения и хорошо снабжен комментариями, потому что задание нужно для учебы. Чтобы человек смог не просто ...Завершен15 лет назад
Необходимо разработать мультимедийный диск, аналог http://library.ryazan.su/glibrary/index.php?start=1&page=101 Сроки 2 недели. Интересую только исполнители из Москвы, т.к. необходимо будет постоянно встречаться в офисе и обсуждать результаты работы. От вас жду стоимость, работы ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад