Доработка ПО для карты на с++

Есть ПО написанное из исходников (vs 2008 с++)

http://www.geopainting.com/ru

Для его выпуска необходимы некоторые изменения по указанному ТЗ

Требования:

с++

сделать быстро и хорошо :)

работы приблизительно на 2 недели

в дальнейшем рассматривается вопрос о поддержке этого ПО - новые версии.

От кандидата - портфолио, что писали на с++ из последних проектов, стоимость часа

контакт: аська