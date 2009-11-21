Написать программу аплоадер

Суть программы - закачка файлов на файл-хостинг

Визуально прописывается трее, есть в контекстном меню виндоус.

Программа нужна для файлового хостинга, то есть превью файлов не нужно - просто иконки как на компьюетере и одна ссылка для закачки вместо множества ссылок

Ваши цена и срок

ПС программа должна легко устанавливаться и весить мало

пишите на маил *** обязательно указывая цену, чтобы было понятно есть ли смысл продолжать беседу и начинать сотрудничество