Демо версия

Есть:

Программы написана на Delphi (Бот автоматического добавления объявлений на сайты по трудоустройству)

исходники есть

Необходимо:

Сделать локальную демо версию, т.е. чтобы программа работала только с локальной машиной и не ломилась в инет. Интерфейс и формы дожны соответствовать оригиналу!

По всем вопрососам стучим в ICQ: 560-554-584