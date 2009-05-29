Демо версия

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Закрыт10 заявок329 просмотров

Есть:

Программы написана на Delphi (Бот автоматического добавления объявлений на сайты по трудоустройству)

исходники есть

Необходимо:

Сделать локальную демо версию, т.е. чтобы программа работала только с локальной машиной и не ломилась в инет. Интерфейс и формы дожны соответствовать оригиналу!

По всем вопрососам стучим в ICQ: 560-554-584

Delphi
16 лет назад
WASP81
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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