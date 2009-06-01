Уже есть плагин, реализованный на Билдере джля интеграции (см тщз ниже). Поиск улицы проходит. Но необходима мелкая доработка - чтобы мы видели какую улицу дом пытаемся найти - это записать в поле поиска ...
Метод холецкого с помощью openMp и mpi и потоков
Нужно написать параллельную программу для метода холецкого с помощью openMp и mpi и потоков!
Язык написания - С++,среда Microsoft visual studio 2008
Срок исполнения - 1.06.2009...
ICQ: 380945346
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