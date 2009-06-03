C++ Динамические списки

Двухсвязный с указателем, хранящим адрес начала списка;

Программа должна:

1. Добавлять записи в конец списка.

2. Добавлять запись после записи с заданным номером.

3. Выводить на экран все записи в виде таблицы.

4. Осуществлять поиск в соответствии с запросами указанными в пункте «основные функции». Результаты поиска выводить на экран в виде таблицы.

Данные для задачи:

ПРИВИВКИ

Атрибуты:

1. ФИО

2.Название подразделения, где работает

3.Должность

4.Название прививки

5.Даты, в которые прививки были сделаны

6.Возраст на момент прививки

7.Дата следующей прививки