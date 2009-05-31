Разработка модели

Даны результаты (в excel документе) замера трафика к 1 - процессорному серверу (обслуживающему 300 пользователей), включая данные по времени обработки запроса сервером. (Кол-во запросов соответствует кол-ву пакетов).

Определить:

1. Какой моделью описывается данная система;

2. Какая средняя и максимальная частота поступления запросов;

3. Какой средний и максимальный размер пакета;

4. Какое среднее время отклика системы на запрос пользователя (накладными расходами линии связи пренебречь);

5. Среднее время нахождения запроса в очереди и ее средний размер;

6. Среднее кол-во резидентных запросов;

7. Время отклика, которое не будет превышено в 85% случаев;

8. Исходя из пиковой нагрузки определить параметры, указанные в п.п. 4-7;

9. Какой объем буфера на сервере необходим, чтобы при среднем времени из п.4 и 8 запросы не отбрасывались сервером;

10. Рассчитать коэффициент Херста для данной системы;

11. Как изменится коэффициент загрузки сервера, время отклика и как необходимо изменить буфер сервера при увеличении/уменьшении количества пользователей на 8,5 процента (При условии, что нагрузка возрастает прямо пропорционально кол-ву пользователей), в случае если система выходит за предельные параметры - определить, на сколько процентов необходимо увеличить производительность сервера;

В процессе работы требуется:

1. Выполнить и обосновать необходимые расчеты.

2. Представить необходимый графический материал.

методичка с формулами и описанием моделей тут

http://narod.ru/disk/9355164000/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.rar.html

срок 3 июня