Разраб. программы для управления салоном красоты

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Закрыт48 заявок642 просмотра

Необходимо написать программу для управления салоном красоты. Должен быть приятный и карасивый интерфейс (не стандартные серые и сухие виндовые формы, с полями для ввода. Учет клиентов, сотрудников, расписание, учет товаров, отчеты по эффективности и загрузке.

16 лет назад
keriy
43 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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