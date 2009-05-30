Курсавой проект на JAVA

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок226 просмотров

Тема КП -Сетевая игра "Домино"

Требования к КП находятся в приложении

Приимущество цене, сроку прибывания на лансере. Ну и естественно опыту =)

Java
16 лет назад
kukuru2nik
Виталий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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