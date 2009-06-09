Поиск по параметру предложений в файле

В течении пары часов была решена поставленная задача, по работе с Александром могу отметить следующие моменты: 1. Нет проблем с оплатой (оплата сразу после проверки работоспособности программы); 2. Нет проблем с общением (на все вопросы последовали ответы); 3. Нет проблем с психикой (отвечал на вопросы спокойно, даже после моей небольшой невнимательности к заданию). Итог: хороший заказчик.