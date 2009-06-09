Поиск по параметру предложений в файле

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Завершен7 заявок247 просмотров

Есть файл в txt формате. Нужно в нем найти куски текста ограниченные "

Должна быть возможность менять ключевое слово, чтобы можно было делать различную выборку. Цена до 5$

16 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dimkanovikov
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Дмитрий, отлично справился с заданием. Через время попросил его внести изменения, сделал все опять быстро и качественно.
В течении пары часов была решена поставленная задача, по работе с Александром могу отметить следующие моменты: 1. Нет проблем с оплатой (оплата сразу после проверки работоспособности программы); 2. Нет проблем с общением (на все вопросы последовали ответы); 3. Нет проблем с психикой (отвечал на вопросы спокойно, даже после моей небольшой невнимательности к заданию). Итог: хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

dimkanovikov
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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