Задача- автоматизация учета заказов. учитываемые параметры - номер зааза ФИО, телефон заказчика, адрес, предмет заказа два поля - заполняються произвольно (принят запрос и обработан запрос) Оплата- ...
Доработка тулбара для IE на Delphi
На Delphi 6 необходимо доработать существующий тулбар для IE (код вышлем по запросу). На данный момент тулбар позволяет получать слово находящееся под курсором мыши.
Необходимо:
1. Сейчас в независимости от того, сколько копий IE запущено, каждый экземпляр тулбара пытается получить слово. Нужно сделать, чтобы только активное (находящееся сверху) в данный момент окно IE получало слово, а остальные экземпляры IE не делали этого.
2. После получения слова, его необходимо вывести в TLabel на форме которая должна появляться возле курсора мыши. При этом необходимо учесть, что окно IE не обязательно будет распахнуто на весь экран, поэтому нужно проработать корректный расчет координат окна.
3. В коде тулбара необходимо реализовать получение пути к папке с dll тулбара и записать путь в текстовую переменную.
4. Написать алгоритм регистрации тулбара для ОС XP и Vista.
В итоге тулбар должен корректно работать в IE 6,7,8 и Windows XP и Vista.
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