WinForms + MySQL + PDF api + ASP.Net

Требуется .Net (C#) разработчик на непростой проект.

Проект состоит из четырёх частей:

1. WinForms. создание/редактирование/удаление данных в MySQL.

2. WinForms. PDF 2 PNG. На вход PDF-файл, на выходе должны быть PNG-файлы. Количество PNG-файлов = количеству страниц в PDF-файле.

3. WinForms. PDF 2 String[]. На вход PDF-файл, на выходе строковый массив текстового содержимого страниц. Размер строкового массива = количеству страниц в PDF-файле.

4. ASP.Net. Вывод в XML-формате данных из MySQL. Полнотекстовый поиск по MySQL с выводом результата в XML-формате.

Для работы с PDF можно написать свою тулзу, можно использовать API от Adobe.

Стоимость работы определяет исполнитель.

Срок выполнения задачи не более недели.