Видиоприложение к словарю жестового языка.

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Закрыт14 заявок193 просмотра

Нужно написать программу, которая будет записываться на двд и в зависимости от вводимого слова выводила бы ролик на проигрывание. Также должна быть сортировка по букве.

В приложении есть пример интерфейса.

Сколько это по цене и по времени?

16 лет назад
Avil
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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