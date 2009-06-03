Delphi - парсинг XML файла

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен13 заявок364 просмотра

Необходимо реализовать парсинг XML файла на Delphi, можно с использованием компонент.

Дано:

XML файл вида -

1

Необходимо чтобы приложение умело получить из такого файла значение 1 - в данном случае 1, и чтобы могло записать в какое либо другое значение, естественно независимо от того как называются параметры.

Результат работы - исходник на Delphi.

Пишите цену и сроки, срочно.

Delphi
16 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Выполнил работу за кратчайший срок! Рекомендую!
Все прошло оперативно, без лишних разговоров

Заявки фрилансеров

drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Симулятор БСС

    $150

    Требуется разработать симулятор беспроводной сенсорный сети с заданным алгоритмом синхронизации узлов. Среда разработки - qt mingw, сроки - 2 недели.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Видиоприложение к словарю жестового языка.

    Нужно написать программу, которая будет записываться на двд и в зависимости от вводимого слова выводила бы ролик на проигрывание. Также должна быть сортировка по букве. В приложении есть пример интерфейса. Сколько это ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Юнит на Delphi для конвертирования UTF-8 в HTML

    $10

    Нужен юнит с двумя функциями: UTFtoHTML и HTMLtoUTF. Соотв-но, UTF-8 хранится в WideString, HTML - просто в String. Таким образом, разнообразные китайские иероглифы, арабская вязь и т.п. должны преобразовываться в символы ...

    DelphiHTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Автоматизация расчетов

    $25

    Уважаемые фрилансеры Для автоматизации расчетов необходимо реализовать: 1) простую БД - структура указана в ТЗ 2) реализовать интерфейс к БД (самый простой) - наброски в ТЗ 3) ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка тулбара для IE на Delphi

    На Delphi 6 необходимо доработать существующий тулбар для IE (код вышлем по запросу). На данный момент тулбар позволяет получать слово находящееся под курсором мыши. Необходимо: 1. Сейчас в независимости от ...

    Delphi
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна система учета заказов

    $50

    Задача- автоматизация учета заказов. учитываемые параметры - номер зааза ФИО, телефон заказчика, адрес, предмет заказа два поля - заполняються произвольно (принят запрос и обработан запрос) Оплата- ...

    Прикладное ПО40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Aqua-эффект на Delphi

    $100

    Требуется запрограммировать алгоритм aqua-эффекта для 32-битных изображений (png, bmp) на Delphi 5. Подробности в архиве. http://www.icon-files.com/downloads/tmp/src.zip

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простая программа на Builder C++

    $5

    Клиент-сервер. сервер генерирует якобы измерения температуры процессора, клиент их принимает и показывает. сервер можно без формы, клиент - один ProgressBar - индикатор температуры, один Label - цифровое отображение этой температуры, Edit для ввода IP сервера ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад