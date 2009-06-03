Создание калькулятора расстояний

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки672 просмотра

Требуется создать программу: калькулятор расстояний, для всех населенных пунктов СНГ.Не просто городов а всех известных населенных пунктов.

Программа должна интегрироваться на сайт.c последующей возможностью добавлять страны/города/населенные пункты.

Ответы на Ваши вопросы:

цель: быстры просчет расстояний от пункта а в пункт б

функции: выбрал начальный пункт,выбрал конечный-нажал посчитать-получил ответ

база данных: есть в интернете

Программа: для сайта грузоперевозок gryzoperevozki.com.ua

Пожалуйста пишите подробно в приват.Спасибо

16 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад
$370
8 дней
Заключили договор черес сбпс на создание рнр скрипта-не сделал ничего! В указанные сроки работу не выполнил, на связь не выходил.При просьбе отменить платеж-не откликнулся, пришлось подавать в арбитраж для возврата денег. Не рекомендую

Заявки фрилансеров

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад

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