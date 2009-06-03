Программа расширенной оболочки для Internet(IE)

Требуется создать программу расширенной оболочкой для Internet Explorer и, соответственно, включать в себя всю функциональность Internet Explorer как средства просмотра HTML-контента, включая поддержку встроенных в Internet Explorer скриптовых языков (javascript и Visual Basic Script). поддержка и работа скриптов серверной стороны (PHP, ASP и другие подобные технологии). Также запускать приложения и представлять презентации, основанные на веб-технологиях (HTML, Flash, PDF, видео и т.д.) с доступом в Интернет или без него.

Есть подобные аналоги, но там очень много ненужных функций.

Предоплата только после получения начального результата.