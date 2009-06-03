Программа расширенной оболочки для Internet(IE)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок321 просмотр

Требуется создать программу расширенной оболочкой для Internet Explorer и, соответственно, включать в себя всю функциональность Internet Explorer как средства просмотра HTML-контента, включая поддержку встроенных в Internet Explorer скриптовых языков (javascript и Visual Basic Script). поддержка и работа скриптов серверной стороны (PHP, ASP и другие подобные технологии). Также запускать приложения и представлять презентации, основанные на веб-технологиях (HTML, Flash, PDF, видео и т.д.) с доступом в Интернет или без него.

Есть подобные аналоги, но там очень много ненужных функций.

Предоплата только после получения начального результата.

HTMLJavaScriptPHP
16 лет назад
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Punkoff
76 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$120
5 дней

Заявки фрилансеров

Punkoff
76 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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