Требуется создать программу: калькулятор расстояний, для всех населенных пунктов СНГ.Не просто городов а всех известных населенных пунктов. Программа должна интегрироваться на сайт.c последующей возможностью добавлять страны/города/населенные пункты. Ответы на Ваши ...
Конвертация файлов закрытого формата БД в текст
Необходимо разработать программу для конвертации файлов БД в простой текст...
файлы (демо-версии) можно...
оплата - по договорённости...
Заявки фрилансеров
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