Конвертация файлов закрытого формата БД в текст

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Закрыт1 заявка181 просмотр

Необходимо разработать программу для конвертации файлов БД в простой текст...

файлы (демо-версии) можно...

оплата - по договорённости...

16 лет назад
Olympic911
Пётр 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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