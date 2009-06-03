Захват с камеры образов и их распознавание, С-Пб

Желательное местонахождение кандидата - Санкт-Петербург.

Необходимо разработать программу, которая будет делать снимки с web-камеры с периодичностью 1 кадр в секунду и тут же распознавать отснятые изображения (изображения будут на табличках), записывая их значения в текстовый документ.

Программа аналогична системе записи номеров движущихся автомобилей у ГИБДД.

Предлагайте пожалуйста технологии и схемы реализации подобной системы. Единственное требование – надёжность и работоспособность системы.

В предложении указывайте ориентировочные сроки и стоимость (помимо методов реализации).