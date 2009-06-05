Расширение (Extension) к Firefox

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок281 просмотр

Заготовка расширения для Firefox.

Есть плагин для Internet Explorer, нужно сделать такой же для Firefox но только без функциональности.

Нужно что бы плагин обрабатывал все пункты меню, перехватывал все основные события (обновление страницы, загрузка и пр. ), позволял добавлять пункты меню динамически.

Перехват событий и обработка пунктов меню в библиотеке на C++ с поддержкой MFC, среда создания Visual Studio.

На выходе рабочий файл инсталляшки для Firefox и все исходники.

Более подробно читайте во вложенном файле.

16 лет назад
hayder
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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