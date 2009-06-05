Расширение (Extension) к Firefox

Заготовка расширения для Firefox.

Есть плагин для Internet Explorer, нужно сделать такой же для Firefox но только без функциональности.

Нужно что бы плагин обрабатывал все пункты меню, перехватывал все основные события (обновление страницы, загрузка и пр. ), позволял добавлять пункты меню динамически.

Перехват событий и обработка пунктов меню в библиотеке на C++ с поддержкой MFC, среда создания Visual Studio.

На выходе рабочий файл инсталляшки для Firefox и все исходники.

Более подробно читайте во вложенном файле.