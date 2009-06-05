Нужны небольшие периодические консультации по Microsoft Dynamics CRM 4.0
CountDown + обработка на Ajax/javascript
Требуется:
- создать программу на Ajax/javascript
Итак, что нужно...
Смотрите на megalots.ru - сайт с аукционами.
Нужно создать один миниатюрный аукцион с одним лотом.
Его суть такая же, как на указанном сайте.
Принцип работы:
Общий вид см. в приложении.
- Скрипт получает запрос от скрипта(php) на сайте(строго от него, с проверкой входящих данных) с данными:
number=номер телефона
time = время на которое нужно увеличить исходное(в секундах)
- Скрипт выводит время обратного отсчета. Если получает еще один запрос от скрипта(php), то снова увеличивает время.
(система ставок = 1 поставил, второй перебил, третий еще перебил и т.д.)
- Скрипт показывает номер телефона последней ставки(последних три цифры)
- если ставок больше нет(скрипт не получает больше запросов от скрипта(php)), время достигает значения "0"
ТО скрипт должен отправить запрос на скрипт(php), содержащий только номер телефона и время сервера.
Уточняю - нужен именно скрипт(Ajax/Javascropt) - (форма наподобии той, что на указанном выше сайте).
Скрипты на php будут мои.
Определите со стоимостью, сроками выполнения. Если что не понятно - спрашивайте.
P.S: есть идеи как реализовать это в другом виде(не Javascript) - пишите.
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