CountDown + обработка на Ajax/javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок227 просмотров

Требуется:

- создать программу на Ajax/javascript

Итак, что нужно...

Смотрите на megalots.ru - сайт с аукционами.

Нужно создать один миниатюрный аукцион с одним лотом.

Его суть такая же, как на указанном сайте.

Принцип работы:

Общий вид см. в приложении.

- Скрипт получает запрос от скрипта(php) на сайте(строго от него, с проверкой входящих данных) с данными:

number=номер телефона

time = время на которое нужно увеличить исходное(в секундах)

- Скрипт выводит время обратного отсчета. Если получает еще один запрос от скрипта(php), то снова увеличивает время.

(система ставок = 1 поставил, второй перебил, третий еще перебил и т.д.)

- Скрипт показывает номер телефона последней ставки(последних три цифры)

- если ставок больше нет(скрипт не получает больше запросов от скрипта(php)), время достигает значения "0"

ТО скрипт должен отправить запрос на скрипт(php), содержащий только номер телефона и время сервера.

Уточняю - нужен именно скрипт(Ajax/Javascropt) - (форма наподобии той, что на указанном выше сайте).

Скрипты на php будут мои.

Определите со стоимостью, сроками выполнения. Если что не понятно - спрашивайте.

P.S: есть идеи как реализовать это в другом виде(не Javascript) - пишите.

AJAXJavaScriptPHP
16 лет назад
ZemonK
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

prospect-studio
Prospect 
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

prospect-studio
Prospect 
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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