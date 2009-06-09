Игра "Спички" на Pascal в графическом режиме

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки432 просмотра

Быстро, качественно, дешево.

Своевременная оплата и хороший отзыв гарантирован.

16 лет назад
imbareg
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Vlad1192
31 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Хороший человек, качественно и быстро сделал работу. Спасибо Влад!
Отличный заказчик! Приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

Vlad1192
31 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад