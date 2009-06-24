Срок исполнение 1-2 суток.

Оплата производится мною после предоставления урезанной версии программы с ограничением на 10 запусков (для проверки функций с моей стороны), после чего с моей стороны оплата, с вашей полнофункциональная программа.

Два варианта оплаты на ваш выбор:

1. Стоимость работы СТРОГО 10 долларов или эквивалент в рублях, оплата Webmoney. Стоимость больше 10 долларов, не рассматривается!

2. Либо за положительный отзыв.

Генератор чисел с проверкой:

Функции: (Алгоритм работы А и алгоритм работы Б, можно в настройках задавать только А (с подпунктами) или только Б (с подпунктам))

Цифры в пунктах А и Б, задает строго пользователь, числа должны быть любыми, например интервал может начинаться от 0001 до 01.

А. Возможность задания интервала, цифры которого только и будут выпадать:

Например задали интервал, где минимальная цифра 10 а максимальная цифра 50, в этом интервале от 10 до 50 и должны выпадать числа. В зависимости от настройки, выпадать может одно число, два и более в этом интервале, разделенных пробелом (если не одно число).

А.1 - Возможность исключения чисел - в - интервале.

Например:

интервал от 100 до 600 (черный список чисел 548, 501, числа выпадать никогда не будут)

А.2 - Возможность задания количества повторов чисел в интервале, после достижения которого, данное число исключается из генерации - попадает в серый список.

А.3 - Возможность исключать числа из серого и черного списка.

А.4 Возможность работы только с черным или только серым списком (случайная генерация числа строго из этих двух списков, с последующим разложением этого числа на составные. См. пункт А.6)

А.5 - Проверка цифр:

т.е. генерируются цифры, после нажатия кнопки (скрыть), производится пользователем набор цифр:

1. Набор цифр - срогий. Т.е. Если ошибка, издается звук и программа заново предлагает набрать.

2. Набор цифр - не строгий. Набираются цифры, даже с ошибками, после чего программа показывает результат (сверяет два списка) и подсвечивает ошибочные цифры.

А.6 Возможность разложение числа (если в настройках задано выпадение одного числа)

Например в интервале выпало число 54 дальше можем нажать кнопку (РАЗЛОЖИТЬ) и число расскладывается в трех вариантах

5

4

54

Если число например 256 (трехзначное) то расскладывается

2

5

6

25

56

256 - четырехзначные и более по аналогии.

P.S. Скрывать числа и вбивать по памяти (пункт А.5) можно только итоговые, а не те составные части при расскладывании.

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Б. Количество цифр, которые можно задать - любое (задает пользователь).

Например, задали количество цифр 5, тогда выглядеть это будет, например так: 58904.

Б.1

Проверка цифр:

т.е. генерируются цифры, после нажатия кнопки (скрыть), производится набор цифр:

1. Набор цифр - срогий. Т.е. Если ошибка, издается звук и программа заново предлагает набрать.

2. Набор цифр - не строгий. Набираются цифры, даже с ошибками, после чего программа показывает результат и подсвечивает ошибочные цифры.

Б.2 Возможность задания (как случайных, так и не случайных проблов) пробела!

Например.

Задали количество цифр 10 и жмем кнопку в программе - ПРОБЕЛ.

Программа выдает на дисплей, случайные пробелы в числе, например:

3 005 890 2 39 (количество цифр 10, пробелы случайные), можно еще раз нажать кнопку в программе - ПРОБЕЛ, получается другой рассклад, скажем 30 05 8 902 3 9

Не случайный пробел, это когда в числе имеющем n-цифр, задается, что проблем будет через каждые два числа или три и т.п.

Так же у этого подпункта, должна быть кнопка ЗАПОМНИТЬ, при нажатии на которую, числа записываются в один итоговый текстовый файл по столбцам.

Б.3 - (для этой возможности в программе должна быть отдельная кнопка)

Возможность в числе (например) 3 005 890 2 39, вместо пробелов задать знак (+, -, *, знак деления (слэш)) и в отдельном месте пустую итоговую ячейку, куда пользователь должен вбить результат, после чего программа подтверждает, правильность результата или неправильность.

В настройках должен быть выбор, скажем

Знак +

Знак -

Знак *

Знак деления - напротив которых пользователь ставит галочку и уже тогда, в нужное время, программа из выбраного пользователем набора, сама генерирует в пробелы между числами, данные знаки.

Б.4 Возможность выведения на принтер