Нужен специалист для участия в проекте, имеющий опыт работы с 1С и системой Инталев icq 428870242
Генератор чисел с проверкой
Срок исполнение 1-2 суток.
Оплата производится мною после предоставления урезанной версии программы с ограничением на 10 запусков (для проверки функций с моей стороны), после чего с моей стороны оплата, с вашей полнофункциональная программа.
Два варианта оплаты на ваш выбор:
1. Стоимость работы СТРОГО 10 долларов или эквивалент в рублях, оплата Webmoney. Стоимость больше 10 долларов, не рассматривается!
2. Либо за положительный отзыв.
Генератор чисел с проверкой:
Функции: (Алгоритм работы А и алгоритм работы Б, можно в настройках задавать только А (с подпунктами) или только Б (с подпунктам))
Цифры в пунктах А и Б, задает строго пользователь, числа должны быть любыми, например интервал может начинаться от 0001 до 01.
А. Возможность задания интервала, цифры которого только и будут выпадать:
Например задали интервал, где минимальная цифра 10 а максимальная цифра 50, в этом интервале от 10 до 50 и должны выпадать числа. В зависимости от настройки, выпадать может одно число, два и более в этом интервале, разделенных пробелом (если не одно число).
А.1 - Возможность исключения чисел - в - интервале.
Например:
интервал от 100 до 600 (черный список чисел 548, 501, числа выпадать никогда не будут)
А.2 - Возможность задания количества повторов чисел в интервале, после достижения которого, данное число исключается из генерации - попадает в серый список.
А.3 - Возможность исключать числа из серого и черного списка.
А.4 Возможность работы только с черным или только серым списком (случайная генерация числа строго из этих двух списков, с последующим разложением этого числа на составные. См. пункт А.6)
А.5 - Проверка цифр:
т.е. генерируются цифры, после нажатия кнопки (скрыть), производится пользователем набор цифр:
1. Набор цифр - срогий. Т.е. Если ошибка, издается звук и программа заново предлагает набрать.
2. Набор цифр - не строгий. Набираются цифры, даже с ошибками, после чего программа показывает результат (сверяет два списка) и подсвечивает ошибочные цифры.
А.6 Возможность разложение числа (если в настройках задано выпадение одного числа)
Например в интервале выпало число 54 дальше можем нажать кнопку (РАЗЛОЖИТЬ) и число расскладывается в трех вариантах
5
4
54
Если число например 256 (трехзначное) то расскладывается
2
5
6
25
56
256 - четырехзначные и более по аналогии.
P.S. Скрывать числа и вбивать по памяти (пункт А.5) можно только итоговые, а не те составные части при расскладывании.
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Б. Количество цифр, которые можно задать - любое (задает пользователь).
Например, задали количество цифр 5, тогда выглядеть это будет, например так: 58904.
Б.1
Проверка цифр:
т.е. генерируются цифры, после нажатия кнопки (скрыть), производится набор цифр:
1. Набор цифр - срогий. Т.е. Если ошибка, издается звук и программа заново предлагает набрать.
2. Набор цифр - не строгий. Набираются цифры, даже с ошибками, после чего программа показывает результат и подсвечивает ошибочные цифры.
Б.2 Возможность задания (как случайных, так и не случайных проблов) пробела!
Например.
Задали количество цифр 10 и жмем кнопку в программе - ПРОБЕЛ.
Программа выдает на дисплей, случайные пробелы в числе, например:
3 005 890 2 39 (количество цифр 10, пробелы случайные), можно еще раз нажать кнопку в программе - ПРОБЕЛ, получается другой рассклад, скажем 30 05 8 902 3 9
Не случайный пробел, это когда в числе имеющем n-цифр, задается, что проблем будет через каждые два числа или три и т.п.
Так же у этого подпункта, должна быть кнопка ЗАПОМНИТЬ, при нажатии на которую, числа записываются в один итоговый текстовый файл по столбцам.
Б.3 - (для этой возможности в программе должна быть отдельная кнопка)
Возможность в числе (например) 3 005 890 2 39, вместо пробелов задать знак (+, -, *, знак деления (слэш)) и в отдельном месте пустую итоговую ячейку, куда пользователь должен вбить результат, после чего программа подтверждает, правильность результата или неправильность.
В настройках должен быть выбор, скажем
Знак +
Знак -
Знак *
Знак деления - напротив которых пользователь ставит галочку и уже тогда, в нужное время, программа из выбраного пользователем набора, сама генерирует в пробелы между числами, данные знаки.
Б.4 Возможность выведения на принтер
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