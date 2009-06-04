PHP, html, javaScript, Ajax, Delphi, C++, C#.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
SQL
Понравилось работать с Виктором. Сразу понял что необходимо сделать Оперативно предоставил результат Советую!
$4
10 баллов
16 лет назад
HTMLPHP
Работает быстро и качественно.
$8
10 баллов
16 лет назад
Виктор, один из немногих исполнителей которые понимают что называется "с полуслова", минимум вопросов и максимальная отдача работе. Всегда рад работать с такими исполнителями.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, сотрудничеством доволен. Оплата своевременная. Очень буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$3
10 баллов
16 лет назад
PHP
Спасибо, помог моментально.