medviktor

Виктор Медведев medviktor

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
PHP, html, javaScript, Ajax, Delphi, C++, C#.

ICQ 375057627 (Виктор)

Skype medviktor

Mail [email protected]

Отзывы заказчиков

skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Требуется дамп БД (страны и города)
SQL
Понравилось работать с Виктором. Сразу понял что необходимо сделать Оперативно предоставил результат Советую!
an29
49 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
16 лет назад
Выполнение файла php при определенных событиях.
HTMLPHP
Работает быстро и качественно.
SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
16 лет назад
Разработка советника для MT4 на основе 2-х индюков
Виктор, один из немногих исполнителей которые понимают что называется "с полуслова", минимум вопросов и максимальная отдача работе. Всегда рад работать с такими исполнителями.
Задача поставлена четко, сотрудничеством доволен. Оплата своевременная. Очень буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Stan-87
Вадим 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
16 лет назад
Скрипт очистки папки на PHP
PHP
Спасибо, помог моментально.