Конфигуратор каталога PDF, навиготор и база данных

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка153 просмотра

Задача конфигуратора: На основе внутренней базы, текста и внешних картинок шапок и подвала формировать каталог в PDF формате, согласно образца

Задача навигатора: автозапускаемый навигатор флэш-накопителя с функциями замены обоев, логотипа проводника и заставки

Задача базы-данных: учёт и контроль пропусков сотрудников с функцией распечатки

16 лет назад
Runay
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$550
4 дня
Это мой повторный заказ. Виктор, как обычно, оказался на высоте. Всё сделал грамотно, четко, помог с нюансами... Молодец, так держать!
Роман отличный заказчик! Четко знает чего хочет, не торопит, работу оплачивает без вопросов и в полном объеме. Надеюсь, что это не последний проект.

Заявки фрилансеров

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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