Срок исполнение 1-2 суток. Оплата производится мною после предоставления урезанной версии программы с ограничением на 10 запусков (для проверки функций с моей стороны), после чего с моей стороны оплата, с вашей полнофункциональная ...
Программа для опытного дельфи программиста
Нужно напистаь программу по работе с сайтом по определенному механизму
знание как сделать авторизацию по ssl
как делать имитацию пользователя
с портфолио оставляйте заявки
работы не много
если есть 1 свободный день, значит у меня есть 100 свободных WMZ для Вас...
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