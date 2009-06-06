Программа для опытного дельфи программиста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок324 просмотра

Нужно напистаь программу по работе с сайтом по определенному механизму

знание как сделать авторизацию по ssl

как делать имитацию пользователя

с портфолио оставляйте заявки

работы не много

если есть 1 свободный день, значит у меня есть 100 свободных WMZ для Вас...

16 лет назад
lakeev
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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