Нужна программа по выкачиванию сайтов

Здравствуйте!

Нужна программа (на PC), куда можно загнать список УРЛОв сайтов и она по порядку выкачает указанные урлы и все используемые приложения (цсс, картинки, яву, флеш и т.п.) на жесткий диск.

Т.е. по сути полный аналог Teleport PRO, но с функцией пакетной загрузки УРЛов.

Желательно просто помочь найти готовую отлаженную программу за вознаграждение, т.к. писать такое наверно не 5 минут...