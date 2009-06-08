Нужна программа по выкачиванию сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт15 заявок415 просмотров

Здравствуйте!

Нужна программа (на PC), куда можно загнать список УРЛОв сайтов и она по порядку выкачает указанные урлы и все используемые приложения (цсс, картинки, яву, флеш и т.п.) на жесткий диск.

Т.е. по сути полный аналог Teleport PRO, но с функцией пакетной загрузки УРЛов.

Желательно просто помочь найти готовую отлаженную программу за вознаграждение, т.к. писать такое наверно не 5 минут...

16 лет назад
evdokusha
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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