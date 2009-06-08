БД с интерфейсом и системой поиска

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо разработать БД, интерфейс к ней и систему поиска информации.

Суть проекта:

1. В БД хранится информация об организациях и товарах, которые они готовы реализовать посредством взаимозачета (т.е. что могут предложить и что хотят получить, указываются количество и цена за ед.).

2. Необходимо найти замкнутые цепочки соответствий (возможного обмена) между организациями и рассчитать стоимость сделки: все возможные варинаты, из них выделить наиболее короткие, наиболее длинные, имеющие максимальную стоимость.

Жду предложений о цене, сроках, платформах реализиации, конкретных вопросов.