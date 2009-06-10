safarov

Ерик Сафаров safarov

 
35 летГрузия/Тбилиси
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

я знаю следуюшие проги:

Macromedia Dreamweaver MX

Compact Draw

Adobe Photoshop

* Turbo Psacal 7.0

* C (si)

* C++ (si++)

* Visual C++ 6.0

* HTML

* CSS

* SSI

* JavaScript

* Macromedi FLASH MX 2004

* Web Design

JavascriptHTMLCSS

  • Контент-менеджер с опытом

    $1000

    Крупному интернет-магазину мобильной электроники требуется контент-менеджер на весь рабочий день(8 часов). Начальные знания в области SEO, умение думать и анализировать обязательны. Работа в удобной админке, добавление изображений, описаний, видео, характеристик. Обработка прайсов. Работа по заполнению ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    Нам нужны ответственные, трудолюбивые люди, которые будут работать полный рабочий день(8 часов) и заполнять интернет магазин товарами. т.е мы даем список товаров, вы ищите описание(легкий рерайт), фотки, характеристики, видео, инструкции т.д. и выкладываете на сайт ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Нам нужны ответственные, трудолюбивые люди, которые будут работать полный рабочий день(8 часов) и заполнять интернет магазин товарами. т.е мы даем список товаров, вы ищите описание(легкий рерайт), фотки, характеристики, видео, инструкции т.д. и выкладываете на сайт ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер с опытом

    $1000

    Крупному интернет-магазину мобильной электроники требуется контент-менеджер на весь рабочий день. Начальные знания в области SEO, умение думать и анализировать обязательны. Работа в удобной админке, добавление изображений, описаний, видео, характеристик. Обработка прайсов. Работа по заполнению ключевиков, ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер с опытом

    $1000

    Крупному интернет-магазину мобильной электроники требуется контент-менеджер на весь рабочий день. Начальные знания в области SEO, умение думать и анализировать обязательны. Работа в удобной админке, добавление изображений, описаний, видео, характеристик. Обработка прайсов. Работа по заполнению ключевиков, ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер с опытом

    $1000

    Крупному интернет-магазину мобильной электроники требуется контент-менеджер на весь рабочий день. Начальные знания в области SEO, умение думать и анализировать обязательны. Работа в удобной админке, добавление изображений, описаний, видео, характеристик. Обработка прайсов. Работа по заполнению ключевиков, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Контент-менеджер с опытом

    $1000

    Крупному интернет-магазину мобильной электроники требуется контент-менеджер на весь рабочий день. Начальные знания в области SEO, умение думать и анализировать обязательны. Работа в удобной админке, добавление изображений, описаний, видео, характеристик. Обработка прайсов. Работа по заполнению ключевиков, ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание Flash страницы

    Нужно на уже существующем Flash сайте, создать одну страничку, чтобы все эффекты сохранились бы, вот сайт http://easycred.ge/Eng/ чтобы наглядно видно было, о каких эффектах идет речь, исходник есть, оставляйте сроки, цены и аськи

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно задачку на с++

    Здравствуйте, срочно до 10,00 по Москве нужна задачка на с++: расстановка 8 ферзей на доске( чтоб друг друга не били); нужно сделать её в 2 варинтах(слегка отличных друг от друга) + к каждому варианту описание, что, как ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Задачка на С++

    Нужно решить эту задачку на С++: расстановка 8 ферзей на доске( чтоб друг друга не били); причем нужно написать её двумя разными вариантами, чтобы были бы маленькие отличия + нужно в письменном ввиде подробное описание обоих вариантов! ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Граббер

    Нужен грабер контента с определённого сайта, где используется ajax. у кого есть опыт подобной работы оставляйте координаты. все подробности при личной переписке. просьба в личку НЕ ПИСАТЬ!

    Ajax
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • База Allsubmitter 4.7

    Куплю большую базу каталогов для AllSubmitter 4,7 для автоматической регистрации. пишите количество каталогов в базе, цену и координаты

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать структуру с заданной информацией

    Задачка на с++ Нужно создать структуру с заданной информацией: название экзамена, дата экзамена, фамилия студента, количество оценок, оценки. и нужно напечатать фамилии студентов со средней оценкой 50 баллов. оставьте координаты и цену.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание 10 статей на автомобильную тематику

    Нужен копирайтер для написание 10 статей на автомобильную тематику . пишите свои цены, координаты, просьба в личку не писать. с выбранным кандидатом свяжемся в понедельник. Всем большое спасибо..

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контент-менеджмент

    Здрасте. Нужен человек который будет добавлять новости на футбольный сайт, новости должны касаться ведущих клубов, так что проблем с поиском не будет. В день нужно примерно 5-6 новостей. Пожалуйста оставьте свою цену за работу(указывать за ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Нужен креативный дизайн для имиджего сайта крупной компании(flash + html). Что касается оплаты, то она будет происходить следующим образом: при переписке мы вам детально всё объясняем как хотим, вы делаете пару эскизов и показываете ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rokkar
Лисин 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$185
10 баллов
12 лет назад
Контент-менеджер с опытом
С Эриком приятно работать - четкая постановка задач, своевременная оплата, все возникающие вопросы всегда можно очень быстро решить в сети. С уважением, Сергей.
С Сергеем приятно работать! Ответственный, трудолюбивый, задание выполняет быстро и качественно!
Ответный отзыв
jkh-ix
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Консультация по настройке VPN
Приятный заказчик. Сразу говорит что нужно сделать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный исполнитель. все сделал на 5+, даже больше требуемого. в общем очень остался доволен. всем советую!
Ответный отзыв
esergey
Сергей 
44 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Срочно задачку на с++
Приятный в общении заказчик. Оплата мгновенная, сразу после выполнения
Очень приятно было работать. ответственный человек, все выполнил быстро и качесвтенно и по цене без проблем договорились! Всем рекомендую!!
Ответный отзыв