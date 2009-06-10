Крупному интернет-магазину мобильной электроники требуется контент-менеджер на весь рабочий день(8 часов). Начальные знания в области SEO, умение думать и анализировать обязательны. Работа в удобной админке, добавление изображений, описаний, видео, характеристик. Обработка прайсов. Работа по заполнению ...
я знаю следуюшие проги:
Macromedia Dreamweaver MX
Compact Draw
Adobe Photoshop
* Turbo Psacal 7.0
* C (si)
* C++ (si++)
* Visual C++ 6.0
* HTML
* CSS
* SSI
* JavaScript
* Macromedi FLASH MX 2004
* Web Design
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