Консультация по настройке VPN

Настройка сервера/ПОЗавершен7 заявок249 просмотров
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Здравствуйте, для начала мне нужны поверхностные знания, ничего сложного и конкретного. кто готов ответить на пару вопросов за хороший отзыв прошу оставить аськи.

14 лет назад
safarov
35 летГрузия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
jkh-ix
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. все сделал на 5+, даже больше требуемого. в общем очень остался доволен. всем советую!
Приятный заказчик. Сразу говорит что нужно сделать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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