Настройка DirectAdmin

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Требуется человек, с хорошим знанием freebsd 7.2, и Directadmin. Требуется настроить обработку jpeg в php.
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