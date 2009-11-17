Требуется исправить ошибку на сервере

Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки263 просмотра
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Ошибка возникает в php при работе с jpeg файлами.

14 лет назад
djeny
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сергей мастер своего дела, справил ошибку, которую не смогли исправить до него 7 человек! Спасибо большое Сергей!
Задача оказалась сложнее, чем я расчитывал. Но снова подтверждаю утверждение, что безвыходных ситуаций не бывает.