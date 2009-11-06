Необходима консультация OpenVpn

Необходима полная консультанция по созданию OpenVpn на сервере с несколькими ip. С возможностью использования всех ip поочередно в отдельности.

Или ваш совет - есть сервер с 10 ip адресами хотелось бы их использовать по технологии openvpn.

Нужна полная консультация ( я настраиваю вы консультируете) Моно и не openvpn но смысл задачи я надеюсь понятен.

Сервера фряха.

Задаю вопросы на уровне чайника так что заумности и шелы типа - да вот и шел команду - так не нужно - нужно разжевать и нужен специалист который ответит на вопрос - а если вот так что будет