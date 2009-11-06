Необходима консультация OpenVpn

Нужно настроить сервер для работы. Есть сам сервер (Санкт-Петербург) с установленным Windows Server 2008R2 и сконфигурированным Raid. Сервер не подключен. Нужно полностью настроить сервер для работы в датацентре, в т.ч. сделать терминальный доступ к базе 1с, общий ...
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Необходима полная консультанция по созданию OpenVpn на сервере с несколькими ip. С возможностью использования всех ip поочередно в отдельности.
Или ваш совет - есть сервер с 10 ip адресами хотелось бы их использовать по технологии openvpn.
Нужна полная консультация ( я настраиваю вы консультируете) Моно и не openvpn но смысл задачи я надеюсь понятен.
Сервера фряха.
Задаю вопросы на уровне чайника так что заумности и шелы типа - да вот и шел команду - так не нужно - нужно разжевать и нужен специалист который ответит на вопрос - а если вот так что будет
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