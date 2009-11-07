Прописать новые доски объявлений под Smartposter 3

Навыки прогармирования не понадобятся, задача решается на базе реализованных в рассыльщике инструментов.

Необходимо "обучить" программу Smartposter 3.43 автоматически рассылать объявления на 27 досок объявлений (перечень в приложении). Подразделы, относящиеся к региону Республика Башкортостан, г. Уфа и г. Стерлитамак, г. Салават, г. Нефтекамск и пр. (в тех досках, где предусмотрен такой выбор).

Выделение помимо стандарной классификации Smartposter рубрик если они есть в досках: Транспортные услуги, Грузопервозки, Пассажирские перевозки, Услуги Спецтехники, Нежвижимость, Коммерческая недвижимость. Настроить авто закгрузку фото.

Реализовывать алгоритм распознавания капчей не нужно (настройка под ручной режим).

В приложении к проекту программа Smartposter 3.43 с регилкой и типовой базой, а также перечень сайтов с примечаниями, под которые необходимо создать базу данных .