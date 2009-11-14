Настройка сервера в Москве

Необходимо настроить небольшой сервер в офисе. На него установить программный пакет (MySQL, php, phpMyadmin, apache и т.д.) + web-приложение (CRM система). Необходима возможность доступа сотрудников к этому приложению как по внутренней сети, так и через удаленный доступ. Фрилансеру необходимо будет приехать в офис (Москва, м. Октябрьское поле) - подробности через личку. Предложения, отправленные через личку не рассматриваются. Жду ваши предложения с ЦЕНАМИ (не обязательно точными до копейки).