Настройка сервера в Москве

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Необходимо настроить небольшой сервер в офисе. На него установить программный пакет (MySQL, php, phpMyadmin, apache и т.д.) + web-приложение (CRM система). Необходима возможность доступа сотрудников к этому приложению как по внутренней сети, так и через удаленный доступ. Фрилансеру необходимо будет приехать в офис (Москва, м. Октябрьское поле) - подробности через личку. Предложения, отправленные через личку не рассматриваются. Жду ваши предложения с ЦЕНАМИ (не обязательно точными до копейки).

14 лет назад
bazatin
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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