OpenVPN multihomed (консультация)

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки144 просмотра
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День Добрый!

имеется сервер с установленным OpenVPN_2.1_rc20 dev tap proto UDP

На сервере всё настроено, однако понадобилось добавить ещё один IP адрес

настройка клиента в режиме FailOver.

Проблема следующая:

Разделение трафика по интерфейсам.

Сколько не бился не получилось!

Нужна помощь грамотных человеков.

14 лет назад
SimakinK
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад