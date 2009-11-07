Настройка мозилы

Настройка сервера/ПОЗакрыт3 заявки137 просмотров
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У меня поломался мозила, страницы некоторые отображает без флеш и изображений, некоторые нормально, требуется помощь в настройке - удаленной - ася или телефон.Например - http://mirramir.ru/ - справа вверху на синем фыоне ltsdeirf есть - вчера видел, сегодня - нет, http://objvi.ru/ - здесь вообще текст в столбик, а вчера вечером вроде ничего себе, пойдет был дизайн с флеш...

14 лет назад
ahilles
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов