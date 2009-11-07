Настройка мозилы

Навыки прогармирования не понадобятся, задача решается на базе реализованных в рассыльщике инструментов. Необходимо "обучить" программу Smartposter 3.43 автоматически рассылать объявления на 27 досок объявлений (перечень в приложении). Подразделы, относящиеся к региону Республика Башкортостан, г. Уфа и ...
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У меня поломался мозила, страницы некоторые отображает без флеш и изображений, некоторые нормально, требуется помощь в настройке - удаленной - ася или телефон.Например - http://mirramir.ru/ - справа вверху на синем фыоне ltsdeirf есть - вчера видел, сегодня - нет, http://objvi.ru/ - здесь вообще текст в столбик, а вчера вечером вроде ничего себе, пойдет был дизайн с флеш...
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