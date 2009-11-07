Настройка мозилы

Здравствуйте, друзья! Есть сервер, без ПО. Нужно его отладить, сопроводить в РБК, поставить там и установить на него все что нужно для того, чтобы: 1) Был веб-сервер (с поддержкой php, mysql) 2) Была почта (Не google app) – с веб-интерфейсом, ...