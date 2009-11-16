Необходима установка настройка и интеграция SugarCRM с IP PBX Elastics.

Основная задача:

При поднятии трубки оператором должна активироваться на комьютере оператора форма SugarCRM, в которой видна информация о звонящем, история его заказазов и т.п.

При успешном решении и внедрении данной задачи гарантируем постоянные заказы по дальнейшей настройке CRM