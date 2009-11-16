Восстановить работу MySQL и сервера с CRM Webwear

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки194 просмотра
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На сервере стоит CRM программа Webwear - довольно глючная софтина типа 1С. При очередном ее сбое - потребовалась перезагрузка сервера (RHES 3), после этого во время загрузки системы перестал загружаться демон MySQL (пишет FAILED) - далее загрузка продолжилась до демона relaydelay (я так понимаю он использует MySQL) - и на нем остановилась... необходимо удалить ненужные службы и программы с сервера и настроить его для корректной работы с нашей CRM системой.

MySQL
14 лет назад
JUNKMAN
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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