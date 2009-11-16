Восстановить работу MySQL и сервера с CRM Webwear

На сервере стоит CRM программа Webwear - довольно глючная софтина типа 1С. При очередном ее сбое - потребовалась перезагрузка сервера (RHES 3), после этого во время загрузки системы перестал загружаться демон MySQL (пишет FAILED) - далее загрузка продолжилась до демона relaydelay (я так понимаю он использует MySQL) - и на нем остановилась... необходимо удалить ненужные службы и программы с сервера и настроить его для корректной работы с нашей CRM системой.