Восстановить работу MySQL и сервера с CRM Webwear

1. Настроить раздельный ежедневный бекап каждого сайта и каждой БД. 2. Настроить запись логов. 3. Настроить Cron для ежедневного выполнения php-скрипта. 4. Дать комментарий еще по трем мелким вопросам. Webmin 1.480.
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На сервере стоит CRM программа Webwear - довольно глючная софтина типа 1С. При очередном ее сбое - потребовалась перезагрузка сервера (RHES 3), после этого во время загрузки системы перестал загружаться демон MySQL (пишет FAILED) - далее загрузка продолжилась до демона relaydelay (я так понимаю он использует MySQL) - и на нем остановилась... необходимо удалить ненужные службы и программы с сервера и настроить его для корректной работы с нашей CRM системой.
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